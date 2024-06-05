Путінський «рібентроп» отримав орден… жеребця від африканських братушек

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Нагороду можуть отримати військові чи цивільні особи за особливі заслуги перед Буркіна-Фасо

Глава російського МЗС Сергій Лавров отримав найвищу державну нагороду від президента Буркіна-Фасо – орден Жеребця. Про це повідомляє пресслужба МЗС Російської Федерації.

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