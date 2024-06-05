Путінський «рібентроп» отримав орден… жеребця від африканських братушек

Глава російського МЗС Сергій Лавров отримав найвищу державну нагороду від президента Буркіна-Фасо – орден Жеребця. Про це повідомляє пресслужба МЗС Російської Федерації.

До 2017 року нагорода називалася Національним орденом Буркіна-Фасо. Зокрема, нагорода має п’ять ступенів: кавалера, офіцера, командора, великого офіцера та Кавалера Великого Хреста. Наразі невідомо, який ступень ордена Жеребця отримав Лавров.

Нагорода була заснована владою Буркіна-Фасо у 1993 році. Її можуть отримати військові чи цивільні особи за особливі заслуги перед країною. Щоправда, за які заслуги Лавров отримав цю нагороду, також достеменно невідомо. // Главком