Пьяный россиянин облил бензином и поджег супругу

В Башкирии 63-летний житель Белорецка облил бензином супругу и поджег ее, в результате чего женщина погибла.

Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

По версии следствия, 22 марта находившийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый поссорился со своей 63-летней супругой. Сначала он несколько раз ударил ее руками, после чего облил бензином и поджег. Перед этим женщина успела позвонить родственникам и рассказать им о происходящем.

Родственники потерпевшей вызвали полицию. Прибывшие сотрудники МВД и МЧС вскрыли дверь и вошли в квартиру, где обнаружили пенсионерку с сильным ожогами на всем теле. Она была доставлена в больницу с 80% ожогами тела и несмотря на оказанную медицинскую помощь, в тот же вечер умерла.

Убийца также пострадал — у него диагностировали отравление продуктами горения, из-за которого он потерял сознание.

Против мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом. // МК