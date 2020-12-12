Пьяный россиянин сломал нос женщине-врачу, приехавшейна вызов к ребенку

В ГУ МВД РФ ПО Свердловской области сейчас занимаются случаем нападения на врача детской поликлиники.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Екатеринбурга. Пока на него составлен административный протокол за хулиганство.

Как выяснили правоохранители, женщина-врач из детской поликлиники приехала на вызов к ребенку в один из домов. Однако она перепутала двери и позвонила не в ту квартиру, передает Life. Дверь ей открыл нетрезвый мужчина, возмущенный тем, что его побеспокоили. После короткого разговора мужчина ударом кулака отправил женщину в нокдаун, сломав ей нос.

Обеспокоенные шумом соседи вызвали полицию, после чего буяна задержали. Выяснилось, что мужчина раньше уже был судим за умышленное причинение вреда здоровью. // МК