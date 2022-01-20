Пьяный жертвоприноситель зарезал приятеля, перепутав его с козлом

В индийской деревне Валасапаллі (штат Андхра-Прадеш) во время праздника Макара-Санкранти пьяный мужчина убил своего друга, перепутав его с козлом.

Об этом сообщает Free Press Journal.

Трагедия произошла 16 января. По данным издания, мужчине, по фамилии Чалапатхи поручили организацию традиционного жертвоприношения.

Он должен был обезглавить козла во время индуистского праздника, посвященного солнечному божеству Сурья. Перед этим индиец увлекся алкоголем и перерезал горло мужчине, который держал козла, перепутав его с животным.

Пострадавшим оказался 35-летний мужчина, по фамилии Суреш. Его экстренно госпитализировали, но медикам не удалось спасти мужчину. Он скончался от полученных травм и потери крови. // УНИАН