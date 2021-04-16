Пять человек убиты на территории комплекса компании FedEx в США

Вечером 15 апреля в Индианаполисе, штат Индиана, произошло массовое убийство. Неизвестный открыл стрельбу з полуавтоматического оружия на территории большого комплекса компании FedEx, расположенного рядом с местным аэропортом и федеральной автострадой I-70. Это зона, занятая преимущественно складскими помещениями и офисами. Есть также две гостиницы. По сообщениям местных СМИ, здесь работают не менее 4 500 человек.

Пока подробности не известны. Журналист Мэттью Киз, находящийся непосредственно на месте событий, сообщает у себя в Twitter, что стрельба велась на парковке. По его данным, убиты не менее пяти человек. Еще четверо получили ранения. Полиция пока эту информацию официально не подтверждает. В полицейских отчетах говорится о «многочисленных жертвах».

Автострада I-70 была перекрыта. Машины пустили в объезд. Всем, кто должен был работать в комплексе FedEx в ночную смену, было велено воздержаться от появления на службе до особого распоряжения.

Личность стрелка, его мотивы не сообщаются. Киз утверждает, что подозреваемый покончил жизнь самоубийством. Однако пока эту информацию не подтверждают официально.

По данным телеканала WISHTV.com8 это уже четвертая массовая стрельба в Индианаполисе в нынешнем году. // Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»