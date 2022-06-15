Рашисти вже збираються «захищати» християн у Єрусалимі?

Росія «стурбована» ситуацією через рішення суду Ізраїлю щодо спірних об’єктів Єрусалимської православної церкви і осквернення каплиці, що їй належить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву одіозної представниці МЗС Марії Захарової, опублікованої на сайті.

За словами Захарової, нібито Верховний суд Ізраїлю відхилив клопотання Єрусалимської православної церкви про поновлення розгляду з єврейською релігійною організацією «Атерет Коханім» за декількома об’єктами нерухомості в Єрусалимі.

Захарова вважає, що таке рішення завдає шкоди міжконфесійному світу і викликає занепокоєння становищем християнської громади на Святій землі.

Представник МЗС пов’язала з цією подією і випадок 6 червня, коли «агресивно налаштовані» ізраїльтяни увірвалися до каплиці Єрусалимської православної церкви та осквернили її.

«Бачимо в цьому провокаційному вчинку відкритий виклик, свідчення готовності радикальних релігійних сил почати утиск православних у Святій Землі», — заявила Захарова.