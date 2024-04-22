Рашист-окупант, який доводив підлітків до суїциду, нині розповідає школярам про патріотизм
У Підмосков’ї російський окупант Олександр Глазов провів для школярів пропагандистський патріотичний урок. Проте раніше він був засуджений за доведення підлітків до самогубства.
Про це повідомляє телеграм-канал Astra з посиланням на російську організацію ветеранів.
Під час ув’язнення Глазов вирішив «врятуватися» від 6 років колонії та пішов добровольцем на так звану «спецоперацію».
Нагадаємо, у російській школі в Бєлгородській області відкрили «парту героя» на честь вбитого на війні окупанта Ігоря Маслова. Він раніше був засуджений за жорстоке вбивство.
До слова, окупант Микита Сем’янов, який у травні 2022 року був засуджений на 9 років виправної колонії за вбивство та пішов добровольцем на війну в Україні, зараз відвідує школи як «герой СВО» та сидить у журі дитячих конкурсів. // ГлавкомTweet