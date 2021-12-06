Режим Лукашенка заборонив ввезення товарів з Європи та США

Нестачу товарів будуть заповнювати «товарами з дружніх країн».

Уряд Білорусі заборонив ввезення на територію країни низки товарів із держав, які застосовують санкції проти режиму Олександра Лукашенка.

Про це у МЗС Білорусі заявили в понеділок, 6 грудня.

«Уряд Республіки Білорусь ухвалив рішення про запровадження заборони ввезення на територію країни низки товарів, що походять з держав, які застосовують незаконні антибілоруські санкції. Відповідна постанова буде підписана у найкоротші терміни», – йдеться у заяві.

Білоруський уряд має намір вжити «необхідних заходів для насичення внутрішнього ринку аналогічними товарами з дружніх країн».

Крім того, уряд Білорусі розширив списки осіб, чий в’їзд небажаний через дискримінацію білоруської влади.

«Розширено списки осіб, чий в’їзд на територію Республіки Білорусь і Союзної держави небажаний, з країн, які на системній основі дискримінують білоруських офіційних осіб, журналістів і представників громадських організацій», – зазначено в повідомленні.

У МЗС Білорусі наголосили, що для «зміцнення своєї економічної безпеки Білорусь продовжить реалізацію союзних програм і зміцнення економічної інтеграції з Російською Федерацією».

Нагадаємо, що 2 грудня США та ЄС синхронно запровадили новий пакет санкцій проти Білорусі. До американського списку потрапили 20 осіб, 12 компаній та організацій і три літаки. Євросоюз запровадив санкції, які поширюються на 11 компаній та 17 білоруських громадян. Серед них – «Белавіа» та кілька великих підприємств Білорусі: «Гродно Азот», «Белшина», «Гродно Хімволокно», «Білорусьнафта».

Санкції проти Білорусі пов’язані зі створенням нею міграційної кризи на кордоні з ЄС. // LB.ua