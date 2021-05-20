Родители расчленили сына за отказ жениться. Ранее они убили дочь и зятя

В Иране был убит 47-летний режиссер Бабак Хоррамдин. Его смертельно ранили и затем расчленили собственные родители. Об этом пишет Mirror.

Бабак Хоррамдин с 2010 года проживал в Великобритании, но затем решил вернуться на родину. Конфликт с родителями произошел у мужчины из-за его отказа жениться.

В перепалке с отцом Хоррамдин получил ножевое ранение. Затем родители расчленили собственного сына. Как установила полиция, три года назад эти люди убили свою дочь, а десятью годами ранее лишили жизни своего зятя.

В настоящее время муж и жена помещены под стражу, ведется расследование всех обстоятельств как данного убийства, так и более ранних преступлений. // МК