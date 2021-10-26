Росіянка влаштувала дебош у літаку та покусала стюардесу

Пасажирку зняли з рейсу.

Неадекватну росіянку зняли з літака, що вилітав за маршрутом «Анапа – Москва», через зухвалу поведінку: вона лаялася та покусала одну зі стюардес.

Про це повідомили в управлінні на транспорті МВС Росії.

Зазначається, що 28-річна пасажирка влаштувала дебош під час посадки на борт літака.

«Дівчина відмовилася зайняти своє посадочне місце, висловлювалася нецензурною лайкою щодо оточуючих та в ході конфлікту заподіяла тілесні ушкодження бортпровідниці у вигляді укусів правого передпліччя», – йдеться у повідомленні.

Співробітники правоохоронних органів, яки прибули на місце, зняли росіянку з рейсу.

Відносно пасажирки співробітники транспортної поліції склали адміністративні протоколи за статтею 20.1 КоАП РФ (дрібне хуліганство) та за статтею 11.17 КоАП РФ (невиконання особами, що знаходяться на борту повітряного судна, законних розпоряджень командира повітряного судна). // УНІАН