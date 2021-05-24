Российский студент отсудил у МВД миллион рублей за пытки пакетом с нашатырем в отделе полиции

Центральный районный суд Воронежа взыскал с МВД один миллион рублей компенсации морального вреда в пользу студента Максима Гребенюка, которого пытали пакетом с нашатырем в полиции. Об этом «Медиазоне» сообщили в правозащитной организации «Зона права».

Как пояснил сотрудничающий с правозащитниками адвокат Сергей Локтев, суд удовлетворил исковые требования частично — студент просил взыскать с МВД 4 млн рублей.

«Медиазона» подробно рассказывала об этом деле. Студенты Гребенюк и Сергей Троянский рассказывали, что в мае 2018 года их вызвали в отдел полиции ради дачи показаний по поводу кражи iPhone у их подруги. По словам Гребенюка, силовиков Сергея Косьяненко и Олега Соколовского «не интересовали обстоятельства» кражи, они хотели получить признательные показания.

Один из полицейских надевал приятелям на головы полимерный пакет, в который заранее налил нашатырный спирт, вспоминали студенты. Его коллега наступал на цепь наручников, застегнутых на запястьях Гребенюка и Троянского. В итоге под пытками студенты дали признательные показания.

В 2019 году ​Коминтерновский районный суд Воронежа приговорил Косьяненко и Соколовского к трем годам и двум месяцам колонии общего режима и трем годам лишения свободы. Их признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств (пункты «а», «б» части 3 статьи 286 УК).