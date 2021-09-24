Российскую рок-певицу нашли задушенной в ванне

В Челябинской области следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела 24-летней вокалистки группы «Harley» Анастасии Хорольской. Девушку нашли задушенной в ванной в собственной квартире. Об этом сообщил представитель ведомства Владимир Шишков.

Трагедия произошла 18 сентября в Кыштыме. Бездыханное тело Хорольской обнаружила ее бабушка. Эксперты установили, что смерть носит криминальный характер.

По данным издания 5-tv.ru, девушку задушили. Личность подозреваемого пока не установлена, полиция проверяет конкретных лиц по списку.

Знакомые Хорольской говорят, что она была очень добрым и искренним человеком. Они отмечают, что у девушки был недюжинный музыкальный талант.

«Она пела замечательно, выступала в арт-клубе „Жар-птица“ с музыкантами. Очень позитивный, добрый, светлый, искренний человек, таких мало. До сих пор не верится в такое горе», — рассказал один из ее приятелей.

Хорольская также вела блог в TikTok, на который было подписано несколько тысяч пользователей. В видео девушка отыгрывала сцены из старых фильмов. // МК