Россиянин напал на 15-летнюю девочку с фаллоимитатором

В Нижнекамске проходит проверка по заявлению о развратных действиях по отношению к 15-летней девочке.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, в полицию поступило заявление на 44-летнего жителя города.

В заявлении указывается, что мужчина в квартире своего дома по улице Корабельная напал на 15 -летнюю девочку и касался фаллоимитатором ее половых органов.

В настоящее время подозреваемый задержан. У него дома был обнаружен фаллоимитатор, которые был изъят, сообщает портал Indienews.ru. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о развратных действиях. // МК