Россиянин обезглавил беременную подругу и убил ее отца

В Перми местный житель убил беременную сожительницу и ее отца.

Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета.

Вечером 3 февраля возле подъезда многоэтажного жилого дома было обнаружено тело мужчины, а в одной из квартир этого дома — труп женщины. На обоих телах были обнаружены признаки насильственной смерти.

По подозрению в двойном убийстве по горячим следам был задержан сожитель женщины. Против него возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Как рассказали в СК изданию «В Курсе», мужчина сперва убил и обезглавил беременную женщину, а затем расправился с ее отцом, оставив его умирать на улице. // МК