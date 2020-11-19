Россиянин организовал жене групповое изнасилование

В Первомайском районе Ростовской области женщина стала жертвой группового изнасилования, организованного мужем, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».

27-летний муж уговорил 33-летнюю жену съездить в гости к своему другу.

Приехав к другу, компания тут же закатила вечеринку. Вскоре муж стал склонять свою супругу к идее группового секса. Та отказалась. Тогда муж с другом избили женщину, а потом изнасиловали.

Когда женщина освободилась, тот тут же пошла с заявлением в полицию. Оказалось, что пострадавшая постоянно не живет со своим мужем. Зачинщик преступной оргии и его приятель задержаны. // МК