Россиянин переломал прохожему ноги за критику его штанов

В Краснодаре местный житель избил мужчину, который в грубом виде прокомментировал цвет его штанов. Как оказалось, хамивший был в состоянии алкогольного опьянения.

В результате нападения потерпевшего госпитализировали с закрытым переломом обеих ног.

Как передает «Кубань 24», злоумышленник уже сознался в содеянном. Его задержали. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело. За нанесенные травмы ему грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным сайта «КРАСНОДАРик», 30-летний мужчина избил обидчика 36-летнего обидчика деревянной палкой. // МК