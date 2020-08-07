Россиянин подговорил друзей избить и ограбить бывшую девушку из‑за ссоры

В Тюмени местный житель поссорился со своей девушкой и подговорил друзей ее ограбить и избить.

Об этом сообщает областное управления МВД.

В полицию обратилась 20-летняя девушка, которая рассказала, что к ней в квартиру ворвались неизвестные. Они закрыли ей лицо тряпкой и били по голове, а потом сбежали с деньгами и двумя телефонами.

По информации ведомства, среди нападавших оказался бывший молодой человек потерпевшей. За несколько дней до ограбления между ними произошел конфликт.

«Я поссорился с подругой, решил ей отомстить, подговорил друзей, чтобы мы зашли на квартиру, ограбили ее. Я знал, где лежат деньги», — рассказал задержанный на видео.

Сумма украденного составила больше 100 тысяч рублей. Было возбуждено дело о грабеже (статья 161 УК). Сейчас трое подозреваемых задержаны. // Медиазона