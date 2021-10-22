Россиянин погиб, пытаясь сжечь квартиру, доставшуюся кредиторам

Мужчина заложил доли в недвижимости, скоро его должны были выселить

Пожар в доме в Булатниковском проезде в Москве, откуда жильцов пришлось вечером 21 октября эвакуировать сотрудникам МЧС, судя по всему, намеренно устроил жилец трехкомнатной квартиры, заложивший две трети своей жилплощади. Мертвого 54-летнего хозяина обнаружили на пепелище с ножевыми ранениями. Его бывшая супруга со своей сестрой и новым избранником успели покинуть полыхающую «трешку».

21 октября вечером в одной из квартир на 7 этаже многоквартирного дома разыгралась драма. В это время дома были четыре человека — хозяин некогда всего жилья, а потом лишь его части Игорь (все имена изменены), его бывшая 36-летняя супруга Ирина, ее новый 37-летний муж Вадим, а также 38-летняя сестра Юлия. Одна из комнат сдавалась, но квартирант отсутствовал.

Около 22 часов Юлия вышла на кухню и почувствовала запах гари. Вернувшись в свою комнату, она сообщила об этом сестре и Вадиму. Мужчина сразу же пошел посмотреть, что случилось, и заметил, что из-под двери комнаты Игоря, которая была закрыта снаружи на навесной замок, клубится дым. Разбежавшись, Вадим выбил дверь ногой и обнаружил, что в комнате уже полыхает пожар, в частности, весь диван был в огне. Игоря внутри не было, но дверь в ванную при этом оказалась заперта.

Оценив обстановку и поняв, что своими силами этот огонь уже не потушить, мужчина решил эвакуироваться и вызвать противопожарную службу. Он попытался сломать дверь в ванную, но она не поддалась, на его крики оттуда никто не ответил. Собрав документы и кое-какие вещи, Вадим с женой и Юлией покинули квартиру.

Прибывшие пожарные после того, как ликвидировали возгорание, обнаружили в наполненной водой ванне мертвого Игоря, с ножевыми ранениями.

Как рассказал правоохранителям Вадим, в этой квартире он проживает около полутора лет. С Ириной они поженились примерно в то же время, после чего мужчина и переехал к ней. Ранее, с 2016 по 2019 годы Ирина была супругой погибшего Игоря, а после развода он подарил ей одну комнату. При этом в его собственности остались две другие комнаты — в одной жил сам, а другую сдавал. Игорь нигде не работал, жил на то, что получал от сдачи комнаты. Родители мужчины умерли.

В последнее время он стал часто выпивать, выходил в основном в магазин за продуктами и спиртным. Не так давно он рассказал Юлии, что ему пришлось заложить свои доли в этой квартире и теперь фактически остался без всего. А это означало, что Игорю в скором времени пришлось бы покинуть это жилище.

Не один раз Вадим, Ирина и Юлия слышали от соседа, когда он был пьяным, что однажды он здесь все сожжет, чтобы эта квартира не досталась никому, раз теперь она ему не принадлежит.

Полицейские начали свою проверку по факту пожара и обнаружения тела бывшего хозяина квартиры. Причины возгорания и смерти мужчины, станут понятны после проведения соответствующих экспертиз. По предварительным данным, пожар возник из-за намеренного повреждения электропроводки. // МК