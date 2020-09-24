Россиянин попытался продать сына через Avito

Житель Петербурга разместил в интернете объявление, что отдаст сына «в добрые руки». Публикация появилась в разделе «домашние питомцы».

Детский омбудсмен и следователи начали проверки.

Об этом объявлении рассказала на своей странице уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.

В публикации указано: «Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить, воровать». На фотографии маленький мальчик лет пяти-шести. Неизвестный указал, что отдает сына бесплатно тем, кто сделает его счастливым. // РГ