Россиянин убил нескольких собак и развесил их вдоль трассы

В Кемеровской области РФ полиция начала проверку из-за развешенных на деревьях вдоль трассы Кемерово — Юрга трупов собак.

Об этом ТАСС сообщили в региональной прокуратуре.

Глава Новоромановского сельского поселения Юргинского района Анатолий Кадочников говорил изданию «Кузбасс», что к убийству животных причастен 50-летний местный житель.

«Мужчина нашел семь свежих трупов коз. По кровавому следу он вычислил собак и застрелил их. Происшествие произошло в районе Речного. А так как мужчина не знал, чьи это псы и откуда они, из Речного или соседней Верх-Тайменки, то развесил их на деревьях в назидание хозяевам, как он объяснил», — сообщил Кадочников в разговоре с «Комсомольской правдой — Кемерово».

Чиновник предположил, что псы были бездомными, потому что «никто из жителей не опознал среди убитых животных свою собаку». // Медиазона