Россиянин убил собутыльника и уснул с ним в одной кровати

В бурятском городе Закаменск задержали россиянина, уснувшего в одной кровати с убитым им же другом.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ, сообщается на сайте регионального управления СК России.

По подозрению на месте происшествия задержан 41-летний местный житель, с которым потерпевший 23 марта, незадолго до смерти употреблял спиртные напитки. В ходе допроса мужчина дал подробные показания.

По версии следствия, хозяин дома предложил сходить в магазин за очередной порцией спиртного, однако приятель отказался. Из-за этого между пьяными мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил нож и нанес им удар в живот противника. Затем собутыльники помирились, вернулись за стол и допили остатки алкоголя.

Из-за опьянения потерпевший не высказывал жалоб и не обращал внимания на рану. Расправившись со спиртным, мужчины легли спать. Наутро обвиняемый понял, что его друг мертв. Тогда он выкинул нож, погулял по городу, а под вечер вернулся домой и вновь лег спать с мертвым приятелем. В таком состоянии их застали родственники убитого.

«На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении. // NEWSru.com