Россиянин устроил резню в квартире из-за пропавшей бутылки водки

В результате поножовщины были в тяжелом состоянии госпитализированы хозяин жилища и его сын

Приезжий изрезал своих двух новых знакомых из-за пропавшей бутылки водки в квартире на улице Веневской в Москве. Пострадавшие в тяжелейшем состоянии в реанимации, преступник сам вызвал полицейских.

Как стало известно «МК», поножовщиной закончилось дружеское застолье трех недавно познакомившихся мужчин. Около недели назад уроженец Орловской области и гражданин Украины Евгений (все имена изменены) приехал в Москву чтобы подзаработать и найти свою приятельницу. На улице он познакомился с 55-летним москвичом Андреем. После знакомства за стаканчиком водки Андрей пригласил нового друга к себе в гости, а потом и вовсе разрешил ему какое-то время пожить у себя.

5 августа вечером новые знакомые снова решили посидеть за столом. К компании присоединился сын хозяина квартиры Виталий. И все бы ничего, но как всегда, неожиданно водка закончилась. Мужчины уже были в изрядном подпитии. Тут Евгений вспомнил, что у него имеется припрятанная бутылочка и пошел за ней, но найти ее не смог. Посчитав, что бутылку распили в его отсутствие хозяева квартиры, приезжий высказал им претензию. Завязался словесный конфликт, который по сценарию жанра перерос в драку. Силы были не равны, и когда Евгений понял, что не справляется, то схватил кухонный нож и начал наносить удары отцу с сыном. В пылу борьбы гость не мог остановиться и успокоился только тогда, когда Андрей с Виталием уже лежали. Вся квартира была в крови.

Осознав, что натворил, Евгений пошел к соседям и попросил вызвать полицейских и «скорую помощь».

Прибывшие медики госпитализировали пострадавших, сейчас они в реанимации, врачи борются за их жизни. Медицинская помощь понадобилась и Евгению, после его препроводили в полицейский участок.

По данному факту полиция начала проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.