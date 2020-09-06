Россиянин в ходе бытовой ссоры жестоко убил отца и мать

В Самаре 40-летний местный житель жестоко убил своих родителей. Это произошло в квартире, расположенной в Промышленном районе города.

Следствие считает, что в период с 25 по 31 августа 2020 года мужчина нанёс ножом не менее 10 ударов своему отцу в область тела. Примерно столько же раз он ударил холодным оружием мать. Затем он «ножом отчленил ей голову», сообщается СУ СКР по Самарской области.

После убийства родителей обвиняемый скрылся с места происшествия. Только 4 сентября его доставили в Самару сотрудники полиции из Санкт-Петербурга. В ходе допроса он признался в содеянном. Отмечается, что убийство произошло на фоне бытового конфликта.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». // МК