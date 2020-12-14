Россиянин вовлек 10‑летнюю дочь в торговлю наркотиками

В Москве арестовали 47-летнего местного жителя по подозрению в вовлечении 10-летней дочери в продажу наркотиков.

Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.

В середине ноября ведомство передавало о задержании девочки в подъезде дома на юге Москвы. На досмотре у ребенка нашли 76 свертков с «веществом неизвестного происхождения», говорилось в релизе. Исследование 10 свертков массой 1,04 грамма показало, что в составе есть метадон, отметили в московском УМВД.

Как установила полиция, девочка «действовала по указанию» отца. Его задержали в том же месяце.

В деле есть еще один подозреваемый — 42-летний «приезжий мужчина»; полиция называет фигурантов дела «группой, занимающейся сбытом наркотиков». По версии следствия, в обнаруженных у второго подозреваемого девяти свертках также был метадон.

Обоих мужчин арестовали по подозрению в покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков (статья 30, статья 228.1 УК). Отца девочки также подозревают по статье 150 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). // Медиазона