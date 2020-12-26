Россиянин выкинул на помойку тело убитой любовницы с которым прожил два месяца

В Брянске следователи предъявили обвинение местному жителю в убийстве своей 44-летней знакомой. При это в ходе следствия выяснились поистине леденящие душу подробности.

Как выяснило следствие, в середине октября мужчина в своей квартире на улице Дятьковской распивал спиртные напитки с любовницей. Как не редко бывает, на почве алкоголизма милые поссорились и мужчина исполосовал горло и живот любимой ножом, сообщает портал Province.ru.

Труп женщины подозреваемый оставил в своей квартиры и сожительствовал с ним в течение двух месяцев, пока тело не превратилось в мумию.

Днем 15 декабря дущегуб позвал приятеля, вдвоем они завернули мумию в полиэтилен, вынесли во двор и выбросили в мусорный контейнер. Там мумифицированный труп женщины и был вскоре обнаружен, после чего за работу принялась полиция.

В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО. // МК