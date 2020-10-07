Россиянин зарезал мать и сожительницу «из-за отсутствия детей»

В общей сложности он нанес жертвам 59 ножевых ранений

В Приморском крае отдали под суд 36-летнего россиянина, которого обвиняют в совершении двойного убийства, сообщили в СУ СКР по региону.

По информации ведомства, мужчина устал выслушивать упреки в свой адрес от 55-летней матери из-за отсутствия детей. 20 апреля, в ходе очередного конфликта женщины с 48-летней возлюбленной мужчины, он схватился за нож и зарезал их. В результате полученных множественных ран потерпевшие скончались. В общей сложности обвиняемый нанес матери и сожительнице 59 ножевых ранений. // МК