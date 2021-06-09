Россиянин застрелил двоих приставов, которые пришли выселять его из дома

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В Сочи мужчина из охотничьего ружья застрелил двоих приставов, пришедших выселять его из дома.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УВД по Сочи.

Фото: dpchas.com.ua

«Двое судебных приставов пришли выселять семью из дома по решению Адлерского суда. Хозяин взял охотничье ружье и застрелил их», — сказали в полиции.

По словам собеседника агентства, стрелок сам сообщил об убийстве и сдался полицейским.

Как пишет Baza без указания источника, приставов было трое, но один смог убежать. Погибших зовут Андроник Макивасян и Альберт Агазян, утверждает издание.

По информации телеграм-канала Life shot, стрельбу устроил 61-летний мужчина по имени Вартан Кочиян. // Медиазона

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