Россиянин застрелил двоих приставов, которые пришли выселять его из дома

В Сочи мужчина из охотничьего ружья застрелил двоих приставов, пришедших выселять его из дома.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УВД по Сочи.

«Двое судебных приставов пришли выселять семью из дома по решению Адлерского суда. Хозяин взял охотничье ружье и застрелил их», — сказали в полиции.

По словам собеседника агентства, стрелок сам сообщил об убийстве и сдался полицейским.

Как пишет Baza без указания источника, приставов было трое, но один смог убежать. Погибших зовут Андроник Макивасян и Альберт Агазян, утверждает издание.

По информации телеграм-канала Life shot, стрельбу устроил 61-летний мужчина по имени Вартан Кочиян. // Медиазона