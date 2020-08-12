Россиянин застрелил соседку из-за кота

Суд приговорил мужчину к 11 годам тюрьмы

В Белгородской области вынесен приговор местному жителю, который убил соседку после исчезновения кота, сообщили в СУ СКР по региону.

По информации ведомства, преступление было совершено вечером 13 февраля 2020 года. 71-летний мужчина, у которого пропал кот, решил, что к исчезновению домашнего животного имеет отношение 54-летняя соседка. Будучи пьяным, он взял свое охотничье ружье, пришел к женщине в дом и выстрелил ей в область грудной клетки. В результате полученной травмы пострадавшая умерла на месте.

Как выяснилось, убийцу на месте совершения преступления задержал сын погибшей. Суд приговорил мужчину к 11 годам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. // МК