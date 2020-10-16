Россиянка до смерти забила молотком 4-летнюю дочь, а затем пыталась покончить с собой

Жительница Кировграда Свердловской области забила свою четырехлетнюю дочь молотком до смерти, после чего попыталась совершить самоубийство.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что женщина находится в больнице.

Сейчас СК пытается выяснить все детали произошедшего. О трагедии полиция узнала только от врачей, которых вызвал муж женщины. Отмечается, что семья на учете в ПНД не состояла, девочка была единственным ребенком у пары. Она посещала детский сад на регулярной основе.

«Незадолго до трагедии женщина, по некоторым данным, приняла медицинские препараты в гораздо большем объеме, чем требуется, точный тип таблеток полиция выясняет», — рассказали в полицию.

Женщине грозит судебное разбирательство по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетней». // МК