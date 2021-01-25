Россиянка из ревности сожгла соперницу и пыталась свалить вину на сожителя-уголовника

Присяжные женщину сначала оправдали, а во время повторного рассмотрения суд приговорил убийцу к 12 годам

Семейная сцена ревности закончилась жуткой смертью для соседки, которая пришла мирить чету. В пылу эмоций несчастную облили керосином и подожгли.

Как стало известно «МК», трагедия произошла 17 мая 2018 года в квартире на улице Карла Маркса в поселке Запрудня Талдомского района. В этот день москвичка Наталия вернулась к сожителю Андрею — женщина до этого лечила в столице перелом ноги и некоторое время проживала в квартире с родителями.

Но от соседей Наталия узнала, что Андрей в это время общался с другими женщинами, и приревновала. В опалу попала и ближайшая соседка Ольга — хотя она и пришла к обеду мирить чету.

Наталия ударила женщину ножом. Андрей сумел выхватить орудие у сожительницы, но та облила Ольгу керосином из бутылки и подожгла.

Увидев, что несчастная соседка погибла, Андрей отправился за участковым. Наталью задержали, когда она уже стояла на пороге квартиры с вещами. Но женщина, чтобы уйти от ответственности за содеянное, применила необычную тактику. Она попросила суд присяжных, а затем стала уверять, что преступление на самом деле совершил ее сожитель Андрей, а указал на нее, потому что женщинам дают меньший срок.

Хотя именно у Наталии на руках были следы керосина, присяжные поверили ей. Подвела Андрея и биография — мужчина трижды был судим за убийство, причем,

во время процесса над Наталией давал показания из мест лишения свободы. Там он отбывал наказание за то, что пырнул собутыльника ножом.

В итоге присяжные решили, что Наталия не могла совершить убийство и оправдали женщину. Но через некоторое время приговор был отменен, и дело рассмотрели заново. К новому процессу Андрей освободился и пришел в Мособлсуд сам. В итоге присяжные единодушно признали 42-летнюю Наталию виновной.

Как сообщила «МК» обвинитель прокуратуры Московской области Мадина Долгиева, Наталия приговорена к 12 годам лишения свободы.