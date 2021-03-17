Россиянка сожгла сына, разоблачившего ее измену мужу

Мальчик узнал об изменах матери и рассказал об этому отчиму

В Курской области местная жительница сожгла заживо собственного восьмилетнего сына. От полученных ожогов ребенок умер в больнице. Как оказалось, мотив женщины оказался просто чудовищным: она отомстила ребенку из-за того, что тот рассказал о ее неверности.

Выяснилось, что за несколько дней до трагедии в семье произошел громкий скандал. Мальчик рассказал отчиму, что в его отсутствии мать развлекалась с другим мужчиной.

Глава семейства не стал молчать и высказал все жене, упомянув, что ее сдал собственный сын. Взбешенная женщина после этого облила сына бензином и подожгла, не позволяя мужу тушить мальчика, передает Life.

В результате ребенок получил 60 процентов ожогов тела и попал в больницу. Однако врачам не удалось его спасти, и мальчик умер.

В настоящее время убийца задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело. // МК