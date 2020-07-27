Россиянка убила мужа и забетонировала тело в выгребной яме

В селе Соломино Белгородской области 39-летняя женщина призналась в убийстве мужа, чье тело было найдено забетонированным в выгребной яме 24 июля.

Пара состояла в браке с октября 1999 года, сообщает СКР по региону. Со слов женщины, последние годы муж злоупотреблял спиртным и поднимал на нее руку. В августе 2019 года, когда мужчина был снова пьян, у пары произошел конфликт.

«Когда супруг уснул, подозреваемая связала ему руки и ноги, надела на голову полиэтиленовый пакет и придавила подушкой. Когда супруг перестал подавать признаки жизни, завернула тело в ковер, вынесла во двор и скрыла в выгребной яме. На следующий день вызвала бетономешалку и залила яму бетоном. Всем сообщила, что муж пропал», — уточнили в СК.

В феврале родственники заявили в полицию о пропаже мужчины. Полгода они искали пропавшего и смогли выяснить, что он всё-таки не уезжал из региона. После этого они стали подозревать, что к его исчезновению может быть причастна жена.

В июле тело было извлечено из бетона. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). // NEWSru.com