Сенат США провалил голосование по второму импичменту Трампа

Сенат США не поддержал объявление импичмента для 45-го президента Дональда Трампа. В результате голосования не было набрано две трети необходимых голосов для утверждения импичмента.

Об этом стало известно в ходе трансляции заседания Сената на телеканале C-SPAN.

За объявление импичмента проголосовали 57 сенаторов (из них 7 — республиканцы), против — 43. Таким образом, 45-й президент оправдан в рамках процесса, который был связан с беспорядками в Капитолии 6 января этого года.

Трамп был первым президентом в истории США, которому дважды объявляли импичмент. Но в обоих случаях процедура не завершалась успешно в Сенате, где для признания вины нужно набрать минимум 67 голосов или две трети от всего количества сенаторов.

В 2019-20 году Трампа обвиняли в злоупотреблении властью и препятствии правосудию. Тогда представление на импичмент прошло Палату представителей, но также не было положительно проголосовано в Сенате.