Сенат США провалил голосование по второму импичменту Трампа

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Сенат США не поддержал объявление импичмента для 45-го президента Дональда Трампа. В результате голосования не было набрано две трети необходимых голосов для утверждения импичмента.

Об этом стало известно в ходе трансляции заседания Сената на телеканале C-SPAN.

Сенат США провалил голосование по второму импичменту Трампа

Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)

За объявление импичмента проголосовали 57 сенаторов (из них 7 — республиканцы), против — 43. Таким образом, 45-й президент оправдан в рамках процесса, который был связан с беспорядками в Капитолии 6 января этого года.

Трамп был первым президентом в истории США, которому дважды объявляли импичмент. Но в обоих случаях процедура не завершалась успешно в Сенате, где для признания вины нужно набрать минимум 67 голосов или две трети от всего количества сенаторов.

В 2019-20 году Трампа обвиняли в злоупотреблении властью и препятствии правосудию. Тогда представление на импичмент прошло Палату представителей, но также не было положительно проголосовано в Сенате.

Изначально в субботу, 13 февраля, сенаторы большинством голосов поддержали предложение обвинения пригласить свидетелей на дачу показаний, что затянуло бы слушания. Но в итоге стороны договорились не прибегать к этой процедуре. И перешли к завершающим речам и итоговому голосованию по делу.

Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий. // РБК-Украина

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