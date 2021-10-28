Сергей Савельев, разоблачивший пытки в колониях, вместо благодарности получил от России объявление в розыск
Суд санкционировал заочный арест Сергея Савельева, передавшего правозащитному проекту Gulagu.net записи с пытками и издевательствами в колониях, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Саратовской области.
«По имеющейся информации, он выехал за пределы РФ, в связи с чем подготавливаются документы для объявления его в международный розыск», — говорится в ответе регионального ГУ МВД на запрос агентства.
Савельев, сообщили в МВД, проходит обвиняемым по делу о неправомерном доступе к компьютерной информации во время своего пребывания в колонии.
- Сергей Савельев уехал из России и попросил политическое убежище во Франции. Он работал администратором камер видеонаблюдения в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, когда отбывал девятилетний срок заключения по обвинению в перевозке наркотиков. Видеоархив записей, к которому у него был доступ, Савельев передал правозащитному проекту Gulagu.net.
- Несколько видео из этого архива с пытками и изнасилованиями заключенных, содержавшихся в туберкулезной больнице ФСИН, были опубликованы в начале октября и вызвали огромный резонанс. Руководство больницы было уволено, возбуждены несколько уголовных дел по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий. // Медуза