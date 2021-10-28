Сергей Савельев, разоблачивший пытки в колониях, вместо благодарности получил от России объявление в розыск

Суд санкционировал заочный арест Сергея Савельева, передавшего правозащитному проекту Gulagu.net записи с пытками и издевательствами в колониях, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Саратовской области.

«По имеющейся информации, он выехал за пределы РФ, в связи с чем подготавливаются документы для объявления его в международный розыск», — говорится в ответе регионального ГУ МВД на запрос агентства.

Савельев, сообщили в МВД, проходит обвиняемым по делу о неправомерном доступе к компьютерной информации во время своего пребывания в колонии.