Северная Македония высылает российского дипломата

Власти Северной Македонии решили выслать из страны российского дипломата.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на национальный информационный портал МКД.

«Официальные источники подтвердили MKD.mk, что российский дипломат объявлен персоной нон грата и должен покинуть Македонию через несколько часов. Насколько нам известно, 14 мая посол России Сергей Баздыкин был вызван в МИД и сообщил, что один из дипломатов в его посольстве объявлен нежелательным лицом», — говорится в сообщении.