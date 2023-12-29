Ще один штат США не допустив Трампа до участі у праймериз

Експрезиденту США Дональду Трампу заборонено балотуватися в президенти під час первинних виборів (праймериз) Республіканської партії на території штату Мен.

Як пише “Європейська правда”, про це йдеться у повідомленні державного секретаря штату Мен Шенни Беллоуз.

Своє рішення вона аргументувала 14-ю поправкою до конституції США, яка забороняє балотуватися учасникам заколоту. Трампа звинувачують у підбурюванні до дій його прихильників, які призвели до штурму Капітолія в січні 2021 року.

“Пан Трамп знав про ймовірність насильства і принаймні спочатку підтримував його застосування, оскільки не лише заохочував його провокаційною риторикою, але й не вжив жодних своєчасних заходів, щоб зупинити його”, – йдеться у повідомленні.

За словами Беллоуз, те, що Трамп періодично закликав прихильників поводитися мирно і коритися правоохоронним органам, не виправдовує його.

Це рішення може бути оскаржене в суді штату, а потім у Верховному суді, і в штабі Трампа вже підтвердили про готовність зробити це.

Як повідомляє CNN, речник кампанії Трампа Стівен Чанг звинуватив Беллоуз в тому, що вона “вирішила втрутитися в президентські вибори”.

Раніше Республіканська партія штату Колорадо звернулася до Верховного суду США з проханням втрутитися після того, як верховний суд Колорадо дискваліфікував Трампа від участі в партійних виборах (праймериз) в штаті.

Крім того, Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою заборонити колишньому президенту США Дональду Трампу брати участь у праймериз.