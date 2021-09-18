Школьница отправилась за наркотиками «в обмен на секс» и… получила «желаемое»

В Москве двое неизвестных мужчин изнасиловали восьмиклассницу после того, как накачали ее наркотиками, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости!».

Школьница отметила, что она познакомилась с одним мужчиной в социальных сетях. Тот предложил ей обмен – наркотики на секс. Школьница согласилась.

Москвичка прогуляла уроки, отправившись на встречу на такси, которое вызвали злоумышленники. Она встретилась с ними, они пошли в магазин, а потом в лес. Там ей дали запрещенные средства. После того, как девочка их приняла, она потеряла сознание. Тогда ее принялись насиловать, но она проснулась и начала кричать, тем самым спугнув преступников. После этого она позвонила своей матери, вместе они поехали в больницу. Там у школьницы выявили ряд ушибов.

Сейчас полицейские ищут насильников. Известно, что один из них был кавказцем, а другой – славянином. // МК