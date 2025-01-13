Швейцарія змінила правила для українських біженців
Влада Швейцарії посилила доступ до захисного статусу S для біженців з України, який дає право на перебування в країні та отримання допомоги від держави.
Про це пише газета SonntagsZeitung.
Крім того, ускладнилася і сама процедура подання заяв на набуття захисного статусу S. За даними видання, замість 15-20 днів вона займає тепер 80 днів. При цьому претенденти мають надати докази того, що мешкали в Україні під час початку повномасштабної війни і що їм не вдалося отримати захист в іншій країні Євросоюзу.
Раніше стало відомо, що Швейцарія хоче позбавити права на притулок громадян України, які проживали в так званих тилових регіонах. // ГлавкомTweet