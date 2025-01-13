Швейцарія змінила правила для українських біженців

Влада Швейцарії посилила доступ до захисного статусу S для біженців з України, який дає право на перебування в країні та отримання допомоги від держави.

Про це пише газета SonntagsZeitung.

Якщо у 2022 році місцева влада схвалила близько 99% запитів на надання такого статусу, то нині частка позитивних рішень помітно знизилася і становить лише 87%.

Крім того, ускладнилася і сама процедура подання заяв на набуття захисного статусу S. За даними видання, замість 15-20 днів вона займає тепер 80 днів. При цьому претенденти мають надати докази того, що мешкали в Україні під час початку повномасштабної війни і що їм не вдалося отримати захист в іншій країні Євросоюзу.

На даний момент у Швейцарії живе понад 67 тис. українців зі статусом захисту S. Близько 5,8 тис. людей повернулися в Україну в 2024 році, майже 14 тис. нових заяв перебувають на стадії розгляду.

Раніше стало відомо, що Швейцарія хоче позбавити права на притулок громадян України, які проживали в так званих тилових регіонах. // Главком