Словакия высылает трех сотрудников из посольства России. Местные СМИ сообщают, что это связано с убийством грузина в Берлине в прошлом году. Власти назвали причиной высылки — злоупотребление словацкими визами.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Германия обвинила Россию в заказном убийстве бывшего чеченского мятежника Зелимхана Хангошвили.

40-летнего мужчину застрелили среди бела дня в августе прошлого года в берлинском парке Кляйнер Тиргартен.

В убийстве обвиняется гражданин России, которого зовут Вадим К.

Почему высылают дипломатов?

“Согласно информации словацких спецслужб, их деятельность противоречила Венской конвенции о дипломатических отношениях. Кроме того, имело место злоупотребление визами, выданными в генеральном консульстве Словакии в Санкт-Петербурге, и в этой связи было совершено серьезное преступление на территории другого государства-члена ЕС и НАТО”, – заявил представитель МИД Словакии.

Местные СМИ, а также сайт расследований bellingcat.com сообщают, что один из подозреваемых в планировании убийства приехал в ЕС по словацкой визе.

Все трое дипломатов должны покинуть страну до 13 августа.

Власти РФ намерены ответить на высылку, но не сообщили никаких подробностей.

В декабре Германия выслала двух российских дипломатов из-за подозрений в причастности Кремля к убийству. Россия ответила высылкой двух немецких дипломатов.

В чем обвинение?

В июне федеральный прокурор Германии заявил, что Вадим К. получил “правительственный приказ на убийство” за финансовое вознаграждение или потому, что он разделял желание “убить политического оппонента”.

По данным прокуратуры, в августе 2019 года Вадим К. вылетел из Москвы в Париж, а оттуда в Варшаву, прежде чем прибыть в Берлин, используя паспорт на имя Вадим С., выданный российскими властями всего месяц назад.

23 августа он якобы ехал за Хангошвили на велосипеде и выстрелил ему в торс из пистолета Glock 26 с глушителем. Затем он еще дважды выстрелил ему в голову. Мужчина умер.

Вскоре Вадима К. задержали, он все еще находится по стражей.

Ранее Россия назвала обвинения в причастности к преступлению “абсолютно необоснованными” и заявила, что не имеет никакого отношения к смерти.

Кто был жертвой?

Зелимхан Хангошвили был гражданином Грузии чеченского происхождения. С 2016 года просил убежища в Германии.

Он воевал против России в качестве лидера чеченского ополчения в период с 2000 по 2004 год, а также собрал группу добровольцев для защиты Южной Осетии в 2008 году от имени правительства Грузии.

Федеральный прокурор Германии заявил, что Россия обвинила его в террористической деятельности. // Буквы