«Спасенный» Путиным президент Казахстана назначил министром «нелюбителя русских»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил министром информации и общественного развития Аскара Умарова, известного в российских СМИ своей нелюбовью к РФ.

Указ о назначении новых членов правительства Токаев подписал во вторник, 11 января. Полный список обнародован на сайте президента.

Пропагандистские российские СМИ пишут, что у Умарова – антироссийские взгляды, он неоднократно жестко высказывался в отношении россиян в стране, переселенных во времена СССР.

Российские пропагандистки приписывают Умарову критику празднования «непонятного» 9 мая и обвиняют его в сотрудничестве с общественным активистом, который организовывал «языковые патрули» против навязывания русского языка в Казахстане.

«Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный День Победы, вы почтите молитвой несчастных дедов, которые не вернулись с чужой войны. Кого победили, что победили?»- пишут СМИ, якобы цитируя политика.

Самих россиян Умаров, якобы, называл «навязанной диаспорой».

Идеолог «Русской весны», российский неонацист Егор Холмогоров назвал назначение Умарова «целой серией демонстративных плевков в адрес России и россиян». Он утверждает, что Умаров якобы хочет «аннексировать российские земли». // УНИАН