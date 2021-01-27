Спецсвязь в Кремле и во дворце Путина налаживала одна фирма

Над строительством «дворца Путина», от которого тот открещивается, заявляя, что огромное здание под Геленджиком не принадлежит ни ему, ни его близким, работала, среди прочих, и фирма, которая «отметилась» на возведении персонального лыжного курорта для президента РФ, а также занимавшаяся наладкой спецсвязи в Кремле.

Журналисты обнаружили в открытом доступе документ, из которого почерпнули эти сведения, сообщает «Радио Свобода». Отмечается, что эта же компания принимала участие в создании системы ГАС «Выборы».

Речь идет о документах фирм-подрядчиков, которые поставляли во «дворец Путина» тепловые пункты, указывая в качестве заказчика администрацию президента РФ, а также оборудование для вертолетной площадки и даже каучуковые коврики — с пометкой, что речь идет о «резиденции президента».

Хотя и сам Путин, и его пресс-секретарь отнекиваются от «дворца», издание «Проект» со ссылкой на источники среди российских чиновников утверждает, что именно в резиденции в Прасковеевке президент проводит «значимую часть своего неформального времени».

«Решение неотложных государственных вопросов требует наличия защищенной спецсвязи, а возможно, и специальной ситуационной комнаты, в которой глава государства мог бы обсудить со своими приближенными чувствительную информацию или сведения, составляющие государственную тайну. Именно спецсвязью, оборудованием подобных комнат и другими работами такого рода занимается АО «Сатурн» — бывшее советское ОКБ, приватизированное в начале 90-х годов и ныне входящее в состав АФК «Система», — утверждают журналисты.

Напомним, что в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России подтвердили существование бесполетной зоны в районе мыса Идокопас в Геленджике, где построен огромный дворец. В свою очередь Федеральная служба охраны заявила, что в районе Геленджика нет охраняемых объектов и не действуют никакие ограничения. // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»