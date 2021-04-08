США планирует выслать российских дипломатов и ввести санкции против РФ — Bloomberg

Администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введении новых санкций в ответ на взломы и вмешательства в выборы, в которых Вашингтон обвиняет Москву, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В Белом доме завершили изучение данных о предполагаемых враждебных действиях Москвы и хакерских атаках на правительственные учреждения США с использованием разработанной американской Solar Winds программы.

По словам одного из собеседников агентства, ответ США, вероятно, будет включать несколько элементов, в том числе санкции против людей, близких к президенту России Владимиру Путину, а также в отношении органов, связанных с вмешательством в выборы. // УНН