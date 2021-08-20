США запровадили нові санкції проти Росії через отруєння Навального

До санкційних списків потрапили дев’ять громадян РФ та дві російські організації, причетні до отруєння Навального.

Управління Міністерства фінансів США з питань контролю за іноземними активами (OFAC) та Державний департамент США до річниці отруєння російського опозиціонера Олексія Навального запровадили додаткові санкції проти Росії.

Про це йдеться у заяві Міністерства фінансів США.

Зокрема, OFAC вніс до санкційних списків дев’ятьох російських громадян та дві російські організації, причетні до отруєння Навального або залучені до російської програми хімічної зброї.

Крім того, Держдепартамент США вніс до санкційних списків дві наукові лабораторії Міністерства оборони Росії, які займаються розвитком російського потенціалу хімічної зброї.

Під санкцій потрапили:

Володимир Богданов — керівник Центру спеціальних технологій ФСБ, організації, яка контролює діяльність Криміналістичного інституту ФСБ. Повідомляється, що Богданов контактував з особами, причетними до отруєння Навального напередодні нападу та безпосередньо після нього.

Станіслав Макшаков — офіційний представник ФСБ та токсиколог, який часто спілкувався та координував дії з керівництвом ФСБ та особами, причетними до отруєння Навального приблизно під час нападу.

Костянтин Кудрявцев — співробітник криміналістичного інституту ФСБ, який, як повідомляється, був частиною основної групи ФСБ, яка брала участь у отруєнні Навального.

Олексій Олександров та Іван Осипов — оперативні співробітники Інституту криміналістики ФСБ, які вважаються двома основними виконавцями нападу на Навального.

Володимир Паняєв — оперативник ФСБ, який, як повідомлялося, кілька разів стежив за Навальним до отруєння.

Олексій Седов — голова Служби ФСБ з питань захисту конституційної системи та боротьби з тероризмом (її також називають 2 -ою службою ФСБ), організації, відповідальної за управління внутрішньополітичними загрозами від імені Кремля.

Артур Жиров — колишній директор 27 -го наукового центру та експерт з хімічної зброї. Жирова називають посадовою особою Російської Федерації.

Кирило Васильєв — директор Криміналістичного інституту ФСБ. Васильєв спілкувався із заступником директора Інституту криміналістики ФСБ Макшаковим протягом місяців, що передували отруєнню Навального, зокрема під час інциденту, який, як вважається, був попередньою спробою отруєння Навального. Васильєв призначений посадовою особою уряду Російської Федерації.

Під санкції також потрапили 27-й науковий центр Росії та 33-й науково-дослідний та випробувальний інститут.

Внесення до санкційних списків передбачає, що все майно та активи цих осіб на території Сполучених Штатах блокуються. Громадянам США забороняються всі контакти з ними. Крім того, будь-які організації, які прямо чи опосередковано належать окремо або в сукупності, 50% або більше відсотків однієї або кількох заблокованих осіб, також блокуються.

«Сьогодні, в річницю отруєння Олексія Навального агентами російського уряду ми на стороні нашого союзника, Великобританії, щоб знову засудити використання Кремлем хімічної зброї для нападу на одного з найвидатніших опозиційних лідерів Росії. Отруєння Навального стало шокуючим порушенням міжнародних норм щодо застосування хімічної зброї і було частиною триваючої кампанії з метою замовчування голосів інакомислення в Росії», — йдеться в повідомленні директора з контролю за іноземними активами Андреа Гакі.

Нагадаємо, 20 серпня 2020 року Навальний знепритомнів на борту літака, що летів з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, політик впав у кому. Спочатку Навального лікували в омської лікарні, а через два дні перевезли до Німеччини.

Після повернення в Росію Навального арештували, а потім відправили в тюрму нібито за порушення правил умовного засудження.

Навальний упевнений, що його отруїла ФСБ. // LB.ua