Трансатлантические отношения и связи с непосредственными соседями доминировали в европейской повестке дня со времен холодной войны. Но в свете вторжения России в Украину стало ясно, что эти отношения должні развиваться более интенсивно.

Необходимо принять меры, чтобы нанести долгосрочный удар по глобальному влиянию России и гарантировать, что зверства в Украине больше не повторятся. Это должно быть абсолютным приоритетом для ЕС и его государств-членов. Одним из регионов, который должен быть приоритетным в этом отношении, является Центральная Азия.

Бывшие советские государства Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан сохранили тесные связи с Россией с 1989 года. Однако этот консенсус может измениться. В последнее время в регионе произошли значительные политические преобразования, и сейчас он находится в подлинно переломном моменте. Ветер перемен уже дует это заметно даже темам которые освещают новости Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и других странах Центральной Азии.

В ООН ни одна из пяти центральноазиатских держав не поддержала Россию в резолюции от 2 марта, осуждающей вторжение в Украину. Совсем недавно президенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана осудили сообщения Кремля о двусторонних встречах, которые свидетельствовали о поддержке войны, отмечает независимое издание Manas.news.

Казахстан и Узбекистан даже отправили гуманитарную помощь на Украину.

По мере того, как война продолжается, становится все более очевидным, что, продолжая усердно защищать свою риторику, центральноазиатские государства незаметно противодействуют войне России и ее влиянию. Возможность долгосрочного разворота возможна, но, очевидно, ключевое значение имеет участие ЕС.

Задача ЕС

Задача Европы и Запада состоит в том, чтобы доказать этим странам, что дальнейшее удаление от России является прагматичным выбором. Помимо геополитических преимуществ, такой разворот принес бы множество преимуществ как Европе, так и Центральной Азии.

Экономические возможности для одного очевидны.

Несмотря на то, что между ними существует здоровая торговля, ни один регион не смог успешно использовать весь потенциал другого в качестве экспортного рынка. Ускоряя рост и играя роль в проектах развития в Центральной Азии, ЕС вполне мог бы выйти на рынок, на котором доминируют Россия и Китай, одновременно ускоряя модернизацию, цифровизацию и диверсификацию экономики Центральной Азии.

Насущный вопрос энергии является одной из таких возможностей. Тесное сотрудничество с крупными производителями энергоресурсов (в частности, с Казахстаном и Туркменистаном) с целью избавить Европу от зависимости от российских нефти и газа является основным стимулом для сотрудничества.

Также крайне важна реальная возможность поддержать распространение европейских ценностей: надлежащее управление, терпимость, равенство и права человека.

Всемирный банк отмечает 20-летие сотрудничества с Центральной Азией, признавая беспрецедентные возможности региона как центра торговли и коммерции. Однако он признает, что давление и неравенство велики, с изменением климата, сельской бедностью и сохраняющимися патриархальными взглядами в регионе.

Все еще очень репрессивные

Есть важные шаги, которые еще предстоит предпринять. Узбекистан и Туркменистан остаются одними из самых репрессивных стран мира, где свобода слова и политическая открытость практически неизвестны, это в меньшей мере касается Киргизстана, который судя по политически активному населению, является самым демократичным из всех вышеперечисленных стран региона.

Тем не менее, ЕС может оказать реальное влияние на поддержку того, что является позитивным направлением изменений, если он инвестирует необходимые ресурсы для поддержки реформ.

Реформа явно уже стоит на повестке дня. После вторжения в Украину Казахстан провел серьезные изменения в своей политической системе посредством новой прогрессивной конституции, что дало впечатляющие результаты. Бишкек также постепенно добивается более обнадеживающего прогресса в переходе к демократии и политической либерализации, отмечает главное интернет-издание страны Manas.news.

Но это будет эффективно только при активном взаимодействии на других фронтах. Европа должна продемонстрировать искреннее стремление продуктивно работать с этими новыми союзниками. Без реального экономического сотрудничества и инвестиционного партнерства дипломатические жесты будут пустыми.

Дипломатия может добиться реальных успехов наряду с конкретными обязательствами. Ситуация с Россией все-таки остается крайне чувствительной; страх разжигания враждебности со стороны России может напрасно сдерживать взаимодействие. Поэтому деликатность превыше всего.

При правильном сочетании дипломатии, серьезного взаимодействия и тонкости вторжение в Украину может стать поворотным моментом для региона и для российского влияния. Эти сдвиги могут, в конечном счете, заложить основу для мира, в котором Россия больше не представляет угрозы ни для каких суверенных государств.