Стрілянина у Мексиці: загинули щонайменше 11 осіб
У мексиканському штаті Мехіко сталася сутичка між озброєними злочинцями та місцевими жителями, внаслідок чого загинули щонайменше 11 осіб.
Про це повідомляє Сіньхуа.
Як розповіли у виданні, стрілянина сталася у п’ятницю, 8 грудня, в місті Тескальтітлан у центральній частині Мексики.
У заяві регіонального секретаріату безпеки вказано, що восьмеро загиблих, ймовірно, були членами угруповання, ще троє – місцевими жителями.
За даними мексиканських ЗМІ, конфлікт стався через розбіжності щодо плати за “права на землю” – поширеної в Латинській Америці практики здирництва.
Повідомляється, що стрілянина почалася після невдалих переговорів, на яких члени злочинного угруповання спробували змусити мешканців платити більше. // БуквиTweet