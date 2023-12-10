Стрілянина у Мексиці: загинули щонайменше 11 осіб

У мексиканському штаті Мехіко сталася сутичка між озброєними злочинцями та місцевими жителями, внаслідок чого загинули щонайменше 11 осіб.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Як розповіли у виданні, стрілянина сталася у п’ятницю, 8 грудня, в місті Тескальтітлан у центральній частині Мексики.

У заяві регіонального секретаріату безпеки вказано, що восьмеро загиблих, ймовірно, були членами угруповання, ще троє – місцевими жителями.

За даними мексиканських ЗМІ, конфлікт стався через розбіжності щодо плати за “права на землю” – поширеної в Латинській Америці практики здирництва.

Повідомляється, що стрілянина почалася після невдалих переговорів, на яких члени злочинного угруповання спробували змусити мешканців платити більше. // Букви