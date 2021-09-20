Студент устроил стрельбу в Пермском университете. Погибли пять человек, еще шестеро ранены

Утром 20 сентября вооруженный человек напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет.

Около 11 утра преступник в военной форме и с автоматом в руках открыл стрельбу в кампусе, после чего зашел в восьмой корпус вуза. Стрелок произвел не менее 30 выстрелов, предположительно, из гладкоствольного ружья Huglu 12 калибра. Из-за случившегося студенты выпрыгивали из окон. Многие забаррикадировались в аудиториях. В вузе отменили все занятия.

В результате стрельбы погибли несколько человек. Как сообщил телеграм-канал «112», погибли пять человек и еще шестеро пострадали. В Следственном комитете подтвердили эти данные. В Минздраве говорят, что пострадали 14 человек.

Напавшего на вуз задержали, сообщил Следственный комитет. Первоначально сообщалось, что его убили, но эта информация не подтвердилась. При задержании стрелок оказал вооруженное сопротивление и получил ранение. Позже вуз сообщил во «ВКонтакте», что стрелка убили, но затем это сообщение пропало из паблика университета.

Стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров, пишут «112» и Baza. По данным СК, стрельбу устроил студент вуза. Перед стрельбой Бекмансуров оставил в соцсетях пост, в котором он попросил не считать его действия терактом и заявил, что не состоит в экстремистских организациях. // Медуза