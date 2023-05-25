Суд Праги скасував виправдувальний вирок росіянину, обвинуваченому в причетності до анексії Криму

Справу росіянина Олександра Франчетті, якого обвинувальний акт звинувачує в участі в насильницькому ув’язненні щонайменше 11 проукраїнсько налаштованих людей під час російської анексії Криму в 2014 році, муситиме знову слухати Празький міський суд.

Початковий виправдувальний вирок був скасований Верховним апеляційним судом у Празі, повідомили сьогодні видання ČTK. Чоловік провину заперечував. Суди можуть засудити його до 15 років позбавлення волі за створення організованої злочинної групи, спрямованої на вчинення теракту.

Після винесення виправдувального вироку в жовтні минулого року суд звільнив Франчетті з-під варти. Згодом агентство ТАСС повідомило, що чоловік залишив Чехію та повернувся до Росії. Чеський прокурор Марек Бодлак тоді заявив, що він не зобов’язаний повідомляти про свій від’їзд, оскільки суд його виправдав.

Згідно з обвинуваченням, Франчетті, який раніше постійно проживав у Чехії, у лютому 2014 року приїхав із російського Воронежа до українського Севастополя. Там він, порушуючи Конституцію України, яка забороняє створення та діяльність незаконних збройних формувань, став співзасновником організованого збройного формування «Оборона Севастополя». Франчетті, згідно з обвинуваченням, створив групу з дванадцяти учасників «Північний вітер», яку він фінансував і очолив.

Згідно з обвинуваченням, метою обох груп було «сприяти незаконній анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією шляхом диверсійних дій, у тому числі збройних нападів на українські урядові сили, українське населення та критичну інфраструктуру».

Зокрема, Франкетті обстежував місцевість, спостерігав за лініями електро- та газопостачання та переміщенням людей у ​​цьому районі, а також збирав інформацію про дислокацію українських урядових сил та їх складами зі зброєю та боєприпасами, йдеться в обвинуваченні. Він нібито передав інформацію російським ВМС, знаючи, що вони будуть використані для насильницької окупації Криму. Затримання 11 осіб, згаданих в обвинувальному акті, відбулося в Чорнореченській ущелині. Франчетті провину заперечував, стверджуючи, що в період, описаний в обвинувальному акті, перебував у Москві.