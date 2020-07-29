Сын экс-премьера Дагестана задержан по подозрению в убийстве студентки МГИМО

В ближайшее время молодому человеку изберут меру пресечения

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали сына бывшего экс-председателя правительства Республики Дагестан по уголовному делу о гибели его подруги, которая выпала из окна университета МГИМО, сообщает «112».

21-летняя студентка Московского государственного института международных отношений (МГИМО) погибла в апреле 2018 года в Москве. Уже тогда в СМИ муссировались версии о том, что ее мог вытолкнуть из окна после ссоры ее возлюбленный. По информации Telegram-канала, теперь молодого человека задержали. Как пишет паблик, это сын Мухтара Меджидова — экс-премьер-министра Дагестана. Возбуждено дело по статье УК РФ «Убийство». Сообщается, что сын бывшего высокопоставленного дагестанского чиновника арестован Басманным судом на 2 месяца – до 28 сентября. // МК