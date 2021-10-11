Сына министра арестовали за убийство четырех человек

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Сын федерального министра Индии был арестован через шесть дней после того, как его обвинили в инциденте, в результате которого погибли восемь человек.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Сын федерального министра Индии был арестован за убийство четырех человек

Ашиша Мишра отправили под стражу до суда на 14 дней. Автомобиль, связанный с его отцом, младшим министром внутренних дел Аджай Мишра, врезался в протестующих фермеров в штате Уттар-Прадеш, убив четырех человек.

Фермеры утверждали, что за нападением стоял Ашиш Мишра, но семья отвергла обвинения. Разъяренная толпа тогда насмерть избил трех мужчин в машине, включая водителя. В результате насилия погиб и журналист.

Полиция арестовала еще двух мужчин в связи с инцидентом после того, как Верховный суд попросил правительство штата подать отчет о расследовании. Государственные чиновники также назначили судью на пенсии, который возглавит комиссию, которая будет расследовать нападение.

Аджай Мишра продолжает отрицать обвинения — он говорит, что ни он, ни его сын не были в машине, когда произошел инцидент.

Дополнение

Насилие, которое произошло в воскресенье в районе Лахимпур, ознаменует драматическую эскалацию в 10-месячной акции протеста против сельскохозяйственных реформ, которую правящая власть партии Бхаратия Джаната (BJP) в прошлом году прошла без существенного обсуждения в парламенте.

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