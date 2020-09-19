Telegram-канал Nexta опубликовал данные более 1000 «ментов» Лукашенко после задержаний на женском марше в Минске
Telegram-канал Nexta опубликовал список, состоящий из 1003 имен сотрудников белорусского МВД, после того, как на женском марше в Минске прошли массовые задержания.
«Неделю назад мы предупреждали о том, что произойдёт, если каратели не остановятся. Обещание сдерживаем. Перед вами первая 1000 сотрудников МВД из базы, которая имеется у нас благодаря кибер-партизанам. При продолжении задержаний мы продолжим массовую публикацию данных», — подчеркивается в сообщении NEXTA.
Найбольш важныя моманты сённяшняга «Бліскучага маршу»
Сабралі ўсе найбольш важныя моманты сённяшняга «Бліскучага маршу» у адным відэа.Крыніцы: Белсат, TUT.by, тэлеграм-канал @motolkohelp.
Geplaatst door Белсат TV op Zaterdag 19 september 2020
В списке содержатся ФИО милиционеров, а также их даты рождения, звания, должности и отделения МВД, в которых они служат.
Как пишет The Insider, ранее редактор канала Роман Протасевич сообщил на своей странице в Twitter, что в распоряжение Nexta попал список практически всего действующего офицерского состава МВД Белоруссии
Политолог и сооснователь проекта «База данных» Антон Громов рассказал, зачем, по его мнению, нужен деанон, и как они стараются защитить родственников разоблачаемых.