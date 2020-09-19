Telegram-канал Nexta опубликовал данные более 1000 «ментов» Лукашенко после задержаний на женском марше в Минске

«Неделю назад мы предупреждали о том, что произойдёт, если каратели не остановятся. Обещание сдерживаем. Перед вами первая 1000 сотрудников МВД из базы, которая имеется у нас благодаря кибер-партизанам. При продолжении задержаний мы продолжим массовую публикацию данных», — подчеркивается в сообщении NEXTA.

Найбольш важныя моманты сённяшняга «Бліскучага маршу» Сабралі ўсе найбольш важныя моманты сённяшняга «Бліскучага маршу» у адным відэа.Крыніцы: Белсат, TUT.by, тэлеграм-канал @motolkohelp. Geplaatst door Белсат TV op Zaterdag 19 september 2020

В списке содержатся ФИО милиционеров, а также их даты рождения, звания, должности и отделения МВД, в которых они служат.

Как пишет The Insider, ранее редактор канала Роман Протасевич сообщил на своей странице в Twitter, что в распоряжение Nexta попал список практически всего действующего офицерского состава МВД Белоруссии

Политолог и сооснователь проекта «База данных» Антон Громов рассказал, зачем, по его мнению, нужен деанон, и как они стараются защитить родственников разоблачаемых.